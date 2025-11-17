El gesto de respeto del público de la Copa de Maestros hacia Alcaraz

La grada del Inalpi Arena quiso reconocer el esfuerzo y el espectáculo brindado por Carlitos. Tuvo un gran gesto con él en la entrega de premios.

Carlos Alcaraz perdió su segunda final del año ante Jannik Sinner. El de El Palmar cayó ante su máximo rival en la final de la Copa de Maestros en un partido que acabó con un resultado de 7-6 y 7-5. A pesar del desenlace, Carlitos firmó una gran actuación pero en los momentos críticos, Sinner fue más determinante.

La final estuvo marcada por la igualdad entre ambos. Prueba de ello fue que la primera manga se terminara decidiendo en el desempate. Sinner, refugiado en un buen saque, consiguió neutralizar algunas de las fortalezas de Alcaraz en el 'tie break' y eso le hizo coger más confianza para el segundo set.

Fue entonces cuando Carlitos respondió. El murciano consiguió romperle el servicio a Jannik, algo que nadie había conseguido en todo el torneo. Sin embargo, la reacción del italiano no tardó en llegar y con dos roturas de servicio en la segunda manga neutralizó completamente el juego de Alcaraz.

El público fue un factor diferencial. Jugando en Turín, el apoyo a Sinner fue prácticamente completo. Aún así, Carlitos se fue ganando el respeto de los aficionados italianos a lo largo del torneo. El murciano agradeció en la entrega de premios la dedicación del público en la competición.

Los aficionados respondieron coreando el nombre de Carlos en un gran gesto que deja claro el nivel de carisma que tiene el número uno del mundo.