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"No descansan cuando lo necesitan"

El hermano de Zverev carga contra Carlos Alcaraz y Sinner: "No son lo suficientemente fuertes"

Mischa Zverev ha reflexionado sobre los dos Grand Slams que ha ganado Alexander en ausencia de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Zverev, el candidato con más papeletas para formar un nuevo 'Big Three' con Carlos Alcaraz y Sinner Zverev, el candidato con más papeletas para formar un nuevo 'Big Three' con Carlos Alcaraz y SinnerPROPIO

Hay pocas dudas en el mundo del tenis en torno a que Alexander Zverev es el nombre propio de la presente temporada.

El alemán, el eterno 'casi' del circuito, al final ha logrado inaugurar su casillero de Grand Slams y lo ha hecho por partida doble alzando Roland Garros y US Open, además de llegar a la final de Wimbledon.

Eso sí, en París no estaba Carlos Alcaraz y Jannik Sinner cayó en las primeras rondas, mientras que en Nueva York el murciano, que reaparecía tras casi cinco meses de lesión, perdió en cuartos y el italiano ni se presentó por molestias en su rodilla.

Es por ello que, sin los dos mejores jugadores del mundo al 100% físicamente, muchos minusvaloran los éxitos de Zverev, pero ahí está su hermano para defenderlos.

"Algunos decían que nunca volvería al nivel que tenía antes. Y, en cambio, regresó y jugó a su nivel. La posibilidad existía y estuvo trabajando para lograrlo", ha explicado Mischa Zverev en 'Sport1'.

Sin embargo, lo que más atención ha llamado ha sido el ataque que ha vertido sobre Alcaraz y Sinner cuando le han mencionado que no se enfrentaron a 'Sascha' en su camino hacia sus dos primeros 'majors'.

"¿Por qué no estaban allí? Porque estaban lesionados ¿Por qué se lesionan? Porque, de alguna manera, no son lo suficientemente fuertes, o porque se han esforzado demasiado, o porque no descansan cuando lo necesitan", ha añadido.

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