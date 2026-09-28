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"Si tuvieras 10 años de edad..."

Los mejores tenistas del mundo 'pasan' de Sinner: ojo a cómo hablan de Carlos Alcaraz en un test

Durante la Laver Cup, estrellas como Zverev, Fritz p Ruud han elegido al murciano por delante del italiano en un curioso test.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner Corea del Sur 2026 Carlos Alcaraz y Jannik Sinner Corea del Sur 2026Getty Images

Antes de que arrancase la Laver Cup, durante la alfombra roja, la 'BBC' sometió a varios integrantes del equipo de Europa y del Resto del Mundo a un curioso test.

"Si tuvieras 10 años de edad, ¿qué jugador de tenis actual tendrías en un póster en tu habitación?", planteaba el periodista.

Cabe reseñar que la pregunta se refiere a jugadores en activo, pero lo que realmente resalta es que hay unanimidad total en las respuestas.

Zverev, McEnroe, Fritz, Roddick, Fery, Tien, Cobolli, Cerúndolo y Ruud se decantaron por Carlos Alcaraz.

El murciano, número 3 del mundo, podría haberle echado un 'capote' a su máximo rival, Jannik Sinner, pero terminó decantándose por Djokovic. Llamativo que nadie eligiera al italiano.

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