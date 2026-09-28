"Si tuvieras 10 años de edad..."
Los mejores tenistas del mundo 'pasan' de Sinner: ojo a cómo hablan de Carlos Alcaraz en un test
Durante la Laver Cup, estrellas como Zverev, Fritz p Ruud han elegido al murciano por delante del italiano en un curioso test.
Antes de que arrancase la Laver Cup, durante la alfombra roja, la 'BBC' sometió a varios integrantes del equipo de Europa y del Resto del Mundo a un curioso test.
"Si tuvieras 10 años de edad, ¿qué jugador de tenis actual tendrías en un póster en tu habitación?", planteaba el periodista.
Cabe reseñar que la pregunta se refiere a jugadores en activo, pero lo que realmente resalta es que hay unanimidad total en las respuestas.
Zverev, McEnroe, Fritz, Roddick, Fery, Tien, Cobolli, Cerúndolo y Ruud se decantaron por Carlos Alcaraz.
El murciano, número 3 del mundo, podría haberle echado un 'capote' a su máximo rival, Jannik Sinner, pero terminó decantándose por Djokovic. Llamativo que nadie eligiera al italiano.
Si tuvieras 10 años de edad, ¿qué jugador de tenis actual tendrías en un póster en tu habitación?
— Zverev: "Alcaraz"
— McEnroe: "Alcaraz"
— Fritz: "Alcaraz"
— Roddick: "Alcaraz"
— Fery: "Alcaraz"
— Tien: "Alcaraz"
— Cobolli: "Alcaraz"
— Cerúndolo: "Alcaraz"
— Ruud: "Alcaraz"
—…— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 26, 2026