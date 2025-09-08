La felicitación de Rafa Nadal a Alcaraz por su victoria en el US Open: "De nuevo campeón..."

El extenista publicó un mensaje en sus redes sociales para felicitar a un Carlitos que ya suma seis grandes con sólo 22 años.

Como en 2022, Carlos Alcaraz es campeón del US Open. Es su segundo título en Nueva York y el sexto grande en su corta carrera. Ha recibido muchísimas felicitaciones del mundo del deporte pero seguro que una de las más especiales para él ha sido la de Rafa Nadal.

El extenista publicó un mensaje en sus redes nada más terminar el choque contra Jannik Sinner: "Enhorabuena, Carlos. De nuevo campeón del US Open y número 1".

"Felicidades por todo el trabajo que hay detrás de esta gran temporada", escribió Rafa.

Otro de los grandes del deporte español también se rindió a Carlos: Pau Gasol. "En la ciudad que nunca duerme, creo que hoy Carlos no dormirá mucho. Campeón del US Open y nuevo número 1 del mundo. ¡Felicidades, amigo", escribió el exjugador de baloncesto en sus redes sociales.

La felicitación del Real Madrid

"Querido Carlos Alcaraz, enhorabuena por tu segundo US Open, tu sexto Grand Slam, y por el merecido número 1 del tenis mundial. Los madridistas siempre estamos a tu lado y nos sentimos muy orgullosos de ti. ¡Felicidades, campeón!" fue el mensaje del Real Madrid al concluir la final.