Ferrero y el "camaleónico" Alcaraz: "Es tan bueno corrigiendo los pequeños detalles..."

El entrenador de Carlitos desvela que su pupilo es capaz de adaptarse a cualquier situación y hacerlo muy rápido: "Lo más increíble...".

Carlos Alcaraz ha jugado más sólido que nunca. En este US Open del que ya ha salido campeón sólo ha cedido un set. Y fue ante Jannik Sinner en la gran final. Su equipo alucina con él. Dice Juan Carlos Ferrero, su entrenador, que es un tenista "camaleónico".

En la rueda de prensa posterior a la final Ferrero dejó muchísimos elogios para su pupilo: "Lo más increíble de Carlos es que sea tan bueno corrigiendo en muy poco tiempo los pequeños detalles que debe mejorar".

"Es camaleónico y le puedes pedir cualquier circunstancia en el partido, se adapta y al final lo consigue y eso también lo trasladamos mucho a los entrenamientos", dice el entrenador del nuevo número 1 del mundo, que recupera el puesto más alto del ranking con este sexto Grand Slam para él.

Pero a pesar de este éxito todavía quedan cosas por mejorar. Sobre todo cuando se vuelva a enfrentar a Sinner: "Ciertas cosas nuevas de cara a preparar los siguientes partidos contra Jannik sobre todo".

"En apenas diez días lo mejoró considerablemente", destaca un Ferrero rendido a Carlitos. Juntos están haciendo historia en el tenis con seis grandes en el bolsillo en una carrera que acaba de empezar.

Lo próximo de Alcaraz será elegir entra la Laver Cup o la Copa Davis para jugar con España en Marbella. Un calendario muy apretado para el campeón del US Open, que seguirá trabajando en esos pequeños detalles para seguir rompiendo récords en el tenis.