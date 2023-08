Carlos Alcaraz está destinado a ser el heredero del de Big 3. Si el tenista murciano demostró ser capaz de vencer a Novak Djokovic en la final de Wimbledon, y se prepara para defender su corona en el US Open.

Mientras tanto, muchos son los expertos que perciben un cambio de era como Carlitos como claro dominador. Por ello, el ex entrenador de Roger Federer, Severin Luthi reclama paciencia en 'Blick' : "¿Qué pasa si dentro de unos años sale otro jugador que todos decimos que es aún más increíble?".

"También hay que ver cómo reaccionará ante el gran éxito, que es algo que no podemos estimar desde el principio", dijo. "En el deporte siempre vivimos el momento", añadió el que fuese técnico de Federer durante 15 años.

Algunos tenistas que podrían competir con Carlos Alcaraz son Sinner y Holger Rune, pero hasta la fecha no han estado a la altura en grandes torneos.

Para justificar su pensamiento, Severin Luthi se basa en lo que sucedió en el pasado con el legendario Sampras: "Todavía recuerdo cuando Pete Sampras había ganado 14 títulos de Grand Slam, dije: '¡Nadie volverá a lograr eso nunca más!'".

"Ahora ya tenemos tres jugadores que tienen 20 o más victorias en Grand Slam. Y no es que hayan pasado 250 años desde que dije aquello...", expresó.

Back on track! 😬 Getting ready for 🇨🇦! @EqueliteFerreropic.twitter.com/Lt4vKolCUx