Marc Márquez y MotoGP están de vuelta. Tras cinco semanas de parón, vuelven en el Gran Premio de Silverstone. Márquez lo hace tras dos carreras largas sin competir, pero "renovado" tras aprovechar el parón veraniego para descansar.

Físicamente se encuentra mejor y ha estado entrenando para volver en forma, pero durante sus vacaciones también hizo una visita a Rafa Nadal en su academia de tenis. Y en una entrevista en 'Sport' ha explicado sobre qué hablaron.

"Estamos viviendo los dos una situación similar, teniendo una lesión tras otra. Y claro, hablamos de todo ello porque, a menudo, una lesión te provoca otra distinta. Rafa ha sido, durante toda mi vida, uno de mis referentes en el mundo del deporte y jamás me cansaré de oírle hablar y explicar sus experiencias", comentó.

Además, el '93' reveló el consejo que le dio Nadal: "Hablamos de la necesidad de desconectar, de lo importante que es dedicarte un tiempo a ti, reflexionar, pensar y hacer cosas distintas a la competición. Hay que buscar las fuerzas en otros sitios y recuperar tu mentalidad ganadora, la ilusión y la manera de darle la vuelta a esta difícil situación, tanto la mía como la de Rafa, y pensar que podemos volver a ganar".

"Estuve con Rafa para compartir las ganas y la garra de volver a ganar que tenemos. Puedo garantizar que no será por falta de ganas que no volvamos a ganar, aunque no sea fácil para ninguno. Rafa es uno de mis referentes por esas ganas, determinación y coraje que demuestra en la pista. Esa es su principal virtud y me siento identificado con él", concluyó.