Jannik Sinner tiene muchas ganas de llevarse su primer Grand Slam, y quiere aprovechar su nivel sobre el verdín para ganar en Wimbledon. Este año es uno de los candidatos, en 2022 llegó a cuartos de final, y precisamente en esa ronda de los 8 mejores es donde se encuentra en Halle.

Este jueves Sinner venció a su Sonego en tres sets, y en rueda de prensa destacó que no le fue fácil superar a su compatriota: "Hoy no ha sido fácil, ni siquiera mentalmente, pero he tenido sensaciones positivas".

"Cada torneo y cada partido es un mundo", dijo. "Estamos trabajando duro, a veces sale bien y otras no tanto, pero intento sacar el máximo de cada partido", añadió el número 8 del ranking ATP.

Aún así sabe que en estos partidos difíciles es de donde puede aprender: "Intento analizar cada situación o error antes y después del partido". "Puede ser de gran ayuda para los siguientes partidos", recalcó.

Sinner, seguidor de lujo de Djokovic, Nadal y Federer

Sinner confesó ante los medios ser un gran seguidor del 'Big 3': "Me hubiera gustado encontrarme con Roger en un partido oficial y lamento mucho que no haya sido así". Al igual que Carlos Alcaraz, tiene el lamento de no haberse enfrentado a Federer.

Además tiene un buen remedio para progresar: "En lugar de eso estoy viendo muchos entrenamientos y partidos de Nadal y Djokovic". En su fórmula del éxito está aprender de los mejores