La excusa de Zverev al recordar su semifinal contra Alcaraz en Australia: "Jugué de la manera correcta, pero..."

El tenista alemán fue eliminado en semifinales por Carlitos en un partidazo que se resolvió a cinco sets. Él lo achaca simplemente al cansancio.

Alexander Zverev defiende que en el Open de Australia hizo todo para ganar a Carlos Alcaraz, que lo mereció, pero que el cansancio en el quinto set pudo con él. Es la excusa que ha puesto. Porque remarca que fue el físico y sólo el físico lo que impidió que no pudiera acabar con el posterior campeón.

En una entrevista a 'Tennis TV', Zverev explica esa derrota: "Creo que en Australia jugué de la manera correcta. Perdí el partido contra Alcaraz porque me cansé al final, siendo honesto".

"No me quedaba nada en el tanque con 5-4. Recuerdo en el primer punto de ese juego que debería haber golpeado a la bola mucho antes, pero para eso te tienes que mover y yo no podía hacerlo. Además, hubo dos sets donde Carlos tuvo un pequeño descanso físico porque no se podía mover mucho", dice el tenista alemán.

Después de la cita de Melbourne necesitó parar para recuperarse físicamente: "No jugué nada después del Open de Australia. Me tomé un tiempo de descanso e hice buenos entrenamientos, porque quiero continuar jugando de cierta manera y con un estilo concreto, y eso requiere bastante entrenamiento y ajustes. Para mí es un juego muy diferente al del año pasado, estoy intentando cosas nuevas".

Se niega a calificar el Open de Australia como un mal torneo: "Considero que el Open de Australia fue un éxito, y el plan que tenemos para 2026 parece que funciona. Estoy feliz por eso, y continuaremos en esa línea".

Zverev se ha despedido del Abierto de México, cayendo en su partido contra Miomir Kecmanovic en test sets.