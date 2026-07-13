Malas noticias para Carlos Alcaraz: Sinner o Zverev, sus rivales en semifinales al caer al top 3

¿Por qué Alcaraz usa una raqueta partida y sin cordaje? El sorprendente detalle de su entrenamiento

El español ha caído al tercer puesto del ranking ATP tras la clasificación de Zverev a la final de Wimbledon; sin embargo, podrá recuperar su puesto antes del US Open para evitar a Sinner en semifinales.

La presencia de Alexander Zverev en la final de Wimbledon y los varios meses que ha estado Carlos Alcaraz fuera de las pistas de tenis a causa de su lesión en la muñeca derecha han perjudicado al tenista español. En concreto, debido a su retirada de las pistas de tenis, el murciano ha caído al puesto número tres del ranking ATP.

Dicho movimiento en la clasificación supone que Alcaraz podrá enfrentarse de forma segura a Jannik Sinner o al teutón en las semifinales de cada torneo en el que estén presentes, dependiendo del sorteo y el cuadro en el que caigan.

Por el momento, todavía se desconoce en qué torneo regresará Carlos, pero se espera que el Masters 1000 de Cincinnati sea el escenario de la vuelta de Carlitos. Hasta el momento, Alcaraz deberá recuperarse para volver en la mejor forma posible y pelear de cerca con Zverev por llegar al US Open como el número dos del mundo.

En tal caso, si el tenista español consigue recuperar el segundo puesto de la ATP, lograría evitar a su acérrimo rival hasta una hipotética final en la que se medirían, una vez más, por un título.

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