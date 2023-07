Con el partido empatado a un set, y un marcador de 5 a 3 en la segunda manga, Carlos Alcaraz logró un punto espectacular que le daba ventaja.

El murciano predijo la jugada en su cabeza y se escoró hacia la derecha de la pista para cruzarle la bola. Llegó a alcanzar 104 millas por hora, equivalente a 167,37 km/h.

'Carlitos' se ganó la ovación del público, ante un rival que destacaba por su potente saque, pero que se topó con la fuerza de un Alcaraz que "sueña" con ganar en Wimbledon.

La cuenta oficial del Grand Slam londinense publicó el punto en sus redes sociales presumiendo del número 1 del mundo.

1⃣0⃣4⃣MPH 😳@carlosalcaraz went full send on this forehand#Wimbledonpic.twitter.com/EombZIXWHP