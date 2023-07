"¡No vendas la piel del oso antes de cazarlo!", dice un sabio refrán español, que bien podría haber tenido en cuenta Nick Kyrgios.El australiano no pudo estar presente en Wimbledon debido a su lesión en la muñeca.

Aún así, el finalista de 2022 quiso ser protagonista antes del partido de Carlos Alcaraz en octavos de final. El australiano publicó un polémico 'tuit' decantándose por Berrettini como el único que podía ganar a Djokovic en el terreno del All England Club.

"Creo que la única persona ahora que honestamente puede derribar o poner en apuros a Novak en hierba es Berrettini... En hierba necesitas una bomba (el servicio) para obtener algunos puntos gratis. Si no, estás en problemas", publicó.

Al término del primer set, Berretini se impuso por 6-3 y a Alcaraz se le ponían las cosas difíciles. Kyrgios aprovechó de nuevo las redes para sacar pecho por su predicción: "Parece que mi percepción es creíble. Alcaraz es el 'under dog' en este partido".

Con las palabras de Kyrgios, dio a entender que 'Carlitos' no tenía nada que hacer. Nada más lejos de la realidad, ya que tres sets después Alcaraz puso la directa a cuartos de final de Wimbledon.

Berrettini asumió su inferioridad al término del partido: "Es una derrota muy dura". "He jugado contra el mejor jugador del mundo, así que esperaba esta clase de nivel", destacó.

Looks like my insight is credible. Alcaraz is the under dog in this match.