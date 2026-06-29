La emotiva dedicatoria de Davidovich a su difunto padre tras ganar su primer título ATP

El tenista español venció a Ethan Quinn (6-7, 3-6) en un partido reñido, y nada más levantar el trofeo dedicó unas palabras a su padre, figura que le instruyó en el tenis.

El tenis español está de celebración. A comienzos de 2026, Carlos Alcaraz y Rafa Jódar lograron sus primeros trofeos del año al proclamarse campeones del Open de Australia y el ATP 250 de Marrakech, respectivamente. Sin embargo, este sábado pasado, Alejandro Davidovich Fokina se ha unido a la lista.

El tenista español de descendencia rusa triunfó en la final del ATP 250 Mallorca ante Ethan Quinn (6-7, 3-6) en dos mangas, consiguiendo así su primer título como profesional. Nada más sentenciar el partido con un saque directo, Davidovich saludó a su rival y festejó con alegría su victoria frente al público de la grada.

A su vez, el tenista dedicó su primer trofeo como profesional a la figura que más le ha marcado en su carrera y en la vida: su padre. Alejandro homenajeó a su difunto padre agradeciéndole que le enseñase a jugar y los valores del deporte.

"Él fue quien me puso una raqueta en la mano", afirmó Davidovich ante el micrófono del torneo mallorquín, instantes previos a recibir una oleada de aplausos y vítores del público presente en la pista.

Además, Fokina volvió a demostrar su deportividad y respeto por su rival al felicitar a Quinn por su desempeño y esfuerzo durante el partido y el torneo en general.

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