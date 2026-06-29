Fernando Alonso mantiene su fe en Aston Martin: "Sabemos que va a ser lo mismo en Silverstone y Spa"

El bicampeón de la Fórmula 1 no prevé cambios en el rendimiento general de la escudería británica hasta mediados de este verano, por lo que no espera una pronta mejoría en su rendimiento.

El GP de Austria ha vuelto a ser un calvario para Fernando Alonso y Aston Martin. La escudería británica continúa sin obtener un mejor rendimiento en pista, a expensas de las mejoras del sistema ADUO, y en el Red Bull Ring, el asturiano sufrió para terminar la carrera.

A pesar de cruzar la línea de meta, el piloto español acabó último a tres vueltas de diferencia de George Russell, campeón del GP, y a una de Alex Albon, quien terminó por delante de él. "Bueno, no fue inesperado. Obviamente, sabemos dónde estamos", comentó Alonso acerca de su impresión en Austria, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Además, el bicampeón del mundo se ha mostrado impasible ante las siguientes carreras a disputar, de las cuales no prevé cambios en el rendimiento general de la escudería. "Sabemos que va a ser lo mismo en Silverstone y Spa", añadió Fernando.

"Así que, sí, intentamos aprender todo lo que podemos en esos fines de semana. Sabiendo que el rendimiento no está ahí, todavía necesitamos mejorar algunas cosas operativas, ya sabes, cosas que todavía necesitamos mejorar durante el fin de semana", admitió Alonso, asegurando que por el momento necesitan mejorar cada fin de semana.

Por último, el veterano piloto ha reiterado el plan de Aston Martin en llegar a cada carrera con un objetivo a corto plazo a cumplir para ir mejorando levemente su rendimiento. "Llegamos al fin de semana sabiendo cuál es el reto que tenemos por delante. Y aceptamos el reto e intentamos mejorar", concluyó.