Comprueba si tu tren está cancelado por la huelga de Renfe del 29 de junio de 2026

Al borde de la 'operación salida', con el inicio de las vacaciones de verano, más de 300 trenes de Renfe se verán afectados este lunes 29 de junio a raíz de la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario.

La primera gran huelga de transportes del periodo estival ha comenzado apenas unos días después del arranque oficial del verano, y unos días antes de la 'operación salida'. El lunes 29 de junio, más de 300 trenes se podrán ver afectados a raíz de la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario ante el desacuerdo sobre el futuro de Renfe Cercanías. La de este lunes es una huelga de 24 horas, a la que seguirá, si no se alcanza ningún acuerdo, otra jornada de paros el 15 de julio. Ambas son fechas marcadas en los calendarios de muchos españoles, al encontrarse muy próximas (o coincidir por completo) con el arranque de las vacaciones.

Si bien no existe un listado de trenes afectados, Renfe ha hecho públicos los servicios mínimos del 29 de junio, publicando la lista de trenes que sí circularán. Así pues, en el siguiente buscador puedes tratar de localizar tu tren: si lo encuentras, en principio la ruta se realizará; si no aparece, es probable que haya sido suspendido.

Si no localizas tu tren en esta lista, puedes hacer otra cosa para comprobar si tu tren ha sido cancelado: simula una compra a través de la página web de Renfe, como si fueras a adquirir un billete para el tren concreto que estás tratando de localizar. Al simular la compra, consulta los 'detalles del aviso', para ver si el tren se ve o no afectado por la huelga.

Además de estos, todos trenes de alta velocidad o media y larga distancia, se suman los parones en los trenes de Cercanías. En términos generales, se han fijado unos servicios mínimos del 75% en las horas punta y del 50% en las horas valle, es decir, en todo el horario que no se corresponda con el de máxima afluencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido