Barómetro laSexta | El PP sería la fuerza más votada con más de medio punto con respecto a las anteriores elecciones

Los detalles Según los resultados de la encuesta realizada esta misma semana, los de Génova mejorarían levemente sus resultados de 2023 mientras que Ferraz registraría una caída de más de cuatro puntos porcentuales.

Según el barómetro de laSexta, basado en una encuesta del Instituto Invymark, el Partido Popular (PP) lideraría las próximas elecciones con un 33,5% de los votos, incrementando su ventaja respecto a 2023. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) seguiría en segundo lugar con un 27,3%, experimentando una caída de más de cuatro puntos. Vox aumentaría su apoyo en un 5,1%, alcanzando más del 17% en intención de voto. Sumar sufriría la mayor caída, perdiendo más del 6%. En cuanto a preferencias presidenciales, un 52,8% prefiere a Alberto Núñez Feijóo, mientras que el 45,5% apoya a Pedro Sánchez. Además, un 55,4% cree que Feijóo liderará el próximo gobierno.

El barómetro de laSexta, según una encuesta realizada esta semana con datos del Instituto Invymark, muestra que el PP sería la fuerza más votada en las próximas elecciones con un 33,5% de los votos. Es decir, subiría casi medio punto respecto a los comicios de 2023.

A más de seis puntos de distancia estaría el PSOE, que sería segundo con un 27,3% y registrando una bajada de más de cuatro puntos porcentuales. Según estos datos, el gran aumento de votos lo registraría Vox, que se mantendría tercero pero con una subida del 5,1% para superar el 17% en intención de voto.

Y la mayor bajada sería la de Sumar. Si bien es cierto que pierde el 3,5% de intención de voto que registra Podemos, aún así la formación izquierdista perdería más de un 6% respecto a las elecciones anteriores.

Respecto a quién prefieren los encuestados como próximo presidente del Gobierno, un 52,8% opta por Alberto Núñez Feijóo y un 45,5% prefiere la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa. Y, al cambiar la pregunta por quién creen los encuestados que liderará el próximo Ejecutivo, la confianza en el líder del PP crece hasta un 55,4% mientras que un 43% opina que seguirá Pedro Sánchez.

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