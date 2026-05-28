Fuga en pleno Roland Garros: así ha sido la caótica ruptura entre Davidovich Fokina y su entrenador

El tenista español ha revelado cómo se gestó la separación entre él y su técnico, Mariano Puerta, antes de su partido de segunda ronda, y su marcha hacia Miami.

Hay lío en Roland Garros. La segunda jornada del Abierto de Francia ha dejado mucho que hablar tras el partido entre Alejandro Davidovich Fokina y Thiago Agustín Tirante (6-4, 6-7, 1-6, 3-6), debido a la espantada inesperada del entrenador del tenista español en pleno torneo.

En concreto, Mariano Puerta, ya exentrenador de Fokina, se retiró durante los encuentros de primera y segunda jornada, dejando tirado a su pupilo, y cogió un avión 'in-extremis' hacia Miami, donde publicó un mensaje en sus redes sociales.

"Actualmente no hay entrenadores, preparadores físicos o fisioterapeutas en el circuito con la mitad de huevos que tengo. Un saludo a todos ellos. De vuelta a Miami", ha escrito Puerta en una historia en su cuenta de Instagram, horas después de su separación con Davidovich.

Antes de escribir dichas palabras, el propio tenista se pronunció en rueda de prensa después del partido aclarando que "se fue sin decir una palabra a nadie". En sí, el argentino le confirmó el domingo a Alejandro que dejaba de entrenarle y posteriormente le bloqueó tanto a él como a su esposa.

"Pensaba que era muy buena persona, pero después de esto he descubierto que ya lo hizo antes con otros. Fue un error mío contratarle", añadió el tenista, mostrándose desolado tras su derrota.

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