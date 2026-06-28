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Accidente mortal

Mueren 11 personas que participaban en una sesión de paracaidismo en un accidente de avioneta en Francia

El contexto Según anunció la prefectura fallecieron todas las personas a bordo: cinco monitores, cinco alumnos y el piloto. El avión había despegado del aeródromo de Nancy-Essey.

Mueren 11 personas que participaban en una sesión de paracaidismo en un accidente de avioneta en Francia. Mueren 11 personas que participaban en una sesión de paracaidismo en un accidente de avioneta en Francia.laSexta
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Once personas han muerto en un accidente de un avión civil en Tomblaine, Francia. En la avioneta viajaban personas que participaban en una sesión de paracaidismo.

El prefecto del departamento, Yves Seguy, confirmó a la prensa que "en este momento" hay 11 víctimas mortales, sin que haya habido "efectos colaterales" del siniestro.

Según el medio local L'Est Republicain, los fallecidos son cinco monitores, cinco alumnos y el piloto. De acuerdo con el mismo medio, el aparato accidentado es un 'Pilatus' matriculado en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas. Se desconocen, de momento, las causas del siniestro.

En un mensaje publicado en las redes sociales, la prefectura de Meurthe y Mosela confirmó que en el accidente se ha visto involucrado "un avión civil que había despegado del aeródromo de Nancy-Essey". El siniestro ocurrió hacia las 11:00 horas (09.00 GMT), cerca de un supermercado en Tomblaine, en una carretera colindante con la zona comercial.

Según ha adelantado BFM, Thierry Pechey, presidente de la sección de Meurthe-et-Moselle de la Orden de Enfermeras Independientes, habría confirmado que parte de las víctimas eran enfermeras que participan en el bautismo de paracaidismo.

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