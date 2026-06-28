Las calles de toda España se llenan de color para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBI y reivindicar los derechos del colectivo

Los detalles En un ambiente festivo y reivindicativo, miles de personas han salido a la calle para reclamar libertad, "el amor frente al odio" y "el derecho a ser diferente".

Miles de personas participaron en manifestaciones por el Día Internacional del Orgullo LGTBI en España, combinando celebración y reivindicación. En Sevilla, bajo el lema "Desde el campo a la ciudad, ¡Orgullo, Lucha y Libertad!", se destacó la importancia del evento para toda Andalucía. En Santander, se reclamó el derecho a vivir con libertad, mientras que en Bilbao, el desfile se centró en la inclusión de migrantes LGBTI. En Gijón, se exigió una ley autonómica LGTBI, y en Logroño y Toledo, se enfatizó la necesidad de no retroceder en derechos. Las manifestaciones reflejaron diversidad y resistencia contra la discriminación.

Miles de personas, asociaciones y carrozas han vuelto a llenar las calles de España de color, música y diversidad para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBI, que ha combinado el carácter festivo con la reivindicación de los derechos del colectivo.

Bajo el lema "Desde el campo a la ciudad, ¡Orgullo, Lucha y Libertad!", la marcha de Sevilla arrancó a las 20:00 horas desde la Diputación Provincial de Sevilla para concluir en la emblemática Alameda de Hércules.

La portavoz de la plataforma Orgullo Andalucía, Belén Mayoral, destacó que el evento "aunque sea en Sevilla, que es la capital, no es el orgullo de Sevilla, sino es el orgullo de toda Andalucía" y definió la jornada como "un día de reivindicación y también de fiesta", tras lo que lanzó una advertencia: "Vienen malos tiempos, o eso nos quieren hacer creer y va a haber un retroceso, se supone, para el colectivo".

Reclaman el "derecho a vivir con libertad"

Mientras, en Santander, colectivos LGTBi y ciudadanos reivindicaron diversidad y resistencia contra la discriminación y los discursos de odio. En una manifestación impulsada por diversos colectivos LGTBI con motivo del Día del Orgullo, un millar de personas -según la Policía Local- reclamaron igualdad y el derecho "a vivir con libertad".

En este sentido, se defendió, en pancartas, el derecho a ser diferente, el amor frente al odio o la vida "sin género, sin cadenas y sin vergüenza" y se corearon eslóganes como "El orgullo no se vende, se defiende", "Sin miedo y sin vergüenza, orgullo y resistencia"', "Fuera armarios, dentro derechos" o "Libertad para amar, existir y pelear", todo ello acompañado de una batucada.

Bilbao también volvió a sumarse al desfile del Orgullo para reclamar "igualdad frente al odio". Allí, cientos de personas de todas las edades desfilaron por la Gran Vía, impulsados por la plataforma Bilbao Bizkaia Harro, y las carrozas recorrieron, por segundo año consecutivo, las principales calles de la capital vizcaína tras la decisión de los organizadores de abandonar el tradicional desfile de embarcaciones por la Ría con el propósito de lograr mayor visibilidad.

Balo el lema "Cuando el odio expulsa, la comunidad acoge", la edición de este año hizo un guiño a las personas migrantes LGBTI, que "muchas veces han tenido que dejar atrás su casa, su familia, su país o su red de apoyo para poder vivir con dignidad". Por ello, el desfile contó con la participación de grupos de Honduras, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Nicaragua o Guatemala con los que "hacer visible que el Orgullo también se construye desde muchos acentos, historias, cuerpos, familias e identidades". "Frente al racismo, la LGTBIfobia y los discursos de odio, levantamos un Orgullo que no expulsa, que no exige pureza ni deja a nadie atrás", defendieron.

Piden una ley LGTBI autonómica en Gijón

En Gijón, miles de personas participaron en la manifestación convocada por la organización XEGA Astur con el lema ‘Nuestro orgullo es nuestra fuerza’ y que tuvo como principal demanda la aprobación de una ley autonómica que garantice los derechos del colectivo LGTBI.

Precedida por una gran bandera con los colores del arco iris, la manifestación recorrió las calles de Gijón desde el Paseo de Begoña hasta la Plaza Mayor y congregó a representantes de partidos políticos como el PSOE, IU, Sumar y Podemos y de sindicatos como CCOO, UGT y CSI; entre otros.

A lo largo del recorrido, los manifestantes reivindicaron la libertad sexual y criticaron a formaciones como Vox y el PP. "Un año más, volvemos a señalar la vergoña (vergüenza) de nuestra tierra, porque Asturias sigue arrastrando una deuda histórica al ser una de las dos comunidades autónomas, junto con Castilla y León, que no tiene una ley LGTBI", señalaba el comunicado leído frente al Ayuntamiento de Gijón.

"Ni un paso atrás"

Asimismo, unas 6.000 personas, según datos de la organización, salieron a la calle en Logroño para reivindicar que no se produzca "ni un paso atrás" en los derechos del colectivo. Así constaba en el manifiesto de esta iniciativa, que partió de la Plaza del Mercado, convocada por Gylda LGTBI+ junto a más de 40 entidades, bajo el lema "¡A las calles con Orgullo! Disidencia y Resistencia", como se podía leer en la pancarta principal acompañada de banderas.

En la misma línea, más de un centenar de personas marcharon por las calles de Toledo para reclamar que "no se den pasos atrás". La plaza del Ayuntamiento se convirtió en protagonista de las reivindicaciones del colectivo, ya que este año sí se ha colgado de la balconada del Ayuntamiento la bandera arcoíris, a pesar de que no lo había hecho en los tres años anteriores del mandato del actual equipo de Gobierno, formado por PP y Vox.

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