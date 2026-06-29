La regularización extraordinaria de migrantes supera el millón de solicitudes a un día de acabar el plazo

Decenas de migrantes hacen cola en el pabellón 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, a 6 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).

El contexto Los últimos datos, del pasado 15 de junio, revelaban que el Ejecutivo había recibido ya 900.000 solicitudes. Ahora se prevén que sean más de un millón.

El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes finaliza este 30 de junio, pero la plataforma 'Regularización Ya' y partidos como PSOE, Sumar y Podemos consideran que el tiempo es insuficiente y han solicitado una prórroga. Desde el 16 de abril, los interesados han podido presentar sus solicitudes, aunque muchos han enfrentado dificultades para reunir la documentación necesaria. Hasta el 15 de junio, se habían recibido 900.000 solicitudes, y se espera que superen el millón. El principal obstáculo ha sido obtener el certificado de antecedentes penales, especialmente para nacionales de Argelia, Cuba, Guinea Conakry y Gambia. 'Regularización Ya' ha insistido en una prórroga, afirmando que es una obligación de la Administración garantizar el acceso al proceso.

Este martes, 30 de junio, finaliza el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes, un tiempo que la plataforma impulsora de la medida 'Regularización Ya' y partidos como PSOE y Sumar ven insuficiente y han pedido prorrogar.

Los interesados han podido presentar sus peticiones desde el pasado 16 de abril pero muchos han encontrado dificultades para recabar la documentación necesaria. Los últimos datos, del pasado 15 de junio, revelaban que el Ejecutivo había recibido ya 900.000 solicitudes. Ahora se prevén que sean más de un millón.

En las primeras semanas, el principal escollo fue hacerse con el certificado de vulnerabilidad, necesario solo en algunos casos, pero esta traba fue superada a medida que más ONG se acreditaron para hacer el trámite y el gran problema que ha persistido para algunas nacionalidades como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia ha sido conseguir el certificado de antecedentes penales.

Ante este escenario, la plataforma 'Regularización Ya', una de las coordinadoras de la campaña que consiguió presentar más de 700.000 firmas en el Congreso pidiendo la medida en forma de Iniciativa Legislativa Popular, que acabó aprobándose en forma de real decreto, ha exigido en las últimas semanas una prórroga.

"No es un favor, es una obligación", ha revindicado en sus redes sociales esta plataforma, que cree que la Administración debe garantizar el acceso real al proceso con una ampliación de plazo dadas las trabas administrativas que "siguen dejando fuera" a miles migrantes que "cumplieron con todo lo que se les pidió".

Una demanda a la que se han sumado en las últimas semanas los partidos Sumar, que gobierna en coalición con el PSOE, y Podemos, que han pedido al Ejecutivo más tiempo para que nadie se quede fuera.

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