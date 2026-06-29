Taylor Swift y Travis Kelce se preparan para el 'sí, quiero' blindando todos los detalles de su gran día

Los detalles Poco o nada se sabe sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Una de las teorías que más fuerza ha cogido ha sido la de que la pareja podría celebrarlo el primer fin de semana de julio en Nueva York.

Taylor Swift y Travis Kelce podrían estar cerca de casarse en el primer fin de semana de julio en Nueva York, según especulaciones crecientes. Aunque la pareja ha mantenido silencio sobre los detalles, The New York Times sugiere que la boda podría celebrarse en el Madison Square Garden durante el fin de semana del 4 de julio. Se habrían solicitado permisos para cerrar calles cercanas y organizar un evento el 3 de julio. Además, jugadores de los Kansas City Chiefs habrían reservado habitaciones en Times Square. La boda coincidiría con el 250 aniversario de la independencia de EE.UU., generando gran expectación en la ciudad.

Taylor Swift y Travis Kelce están cada vez más cerca de darse el 'sí, quiero' mientras las especulaciones sobre cuándo y cómo será su gran día no dejan de crecer. La pareja ha mantenido en todo momento un gran hermetismo sobre su celebración, haciendo que poco o nada se sepa sobre cómo será.

Una de las teorías que más fuerza ha cogido ha sido la de que la pareja podría celebrarlo el primer fin de semana de julio en Nueva York. Según The New York Times, la boda tendría lugar el fin de semana del 4 de julio en el Madison Square Garden (MSG), citando permisos municipales, reservas hoteleras y fuentes conocedoras de los preparativos.

Medios de la farándula como TMZ ya especulaban con que la artista, de 36 años, planea casarse y celebrar los festejos de su boda en algún lugar del centro de la ciudad como el MSG, el complejo del rascacielos Rockefeller Center o la monumental Biblioteca Pública.

A su vez, tres personas con conocimiento del asunto le dijeron al Times que se solicitó un permiso a la ciudad para cerrar las calles que rodean al popular estadio desde el 2 de julio hasta el mediodía del 4 de julio, con el fin de celebrar un evento el día 3.

Nueva York reservado ese fin de semana

En concreto, la empresa Winick Productions, dedicada a la organización de eventos, solicitó a principios de junio a la Oficina de Permisos para Actividades en la Vía Pública una autorización para instalar una carpa o un toldo fuera del estadio para un evento de entre 500 y 999 asistentes.

El periódico indica además que varios jugadores del equipo de los Kansas City Chiefs, en el que juega Kelce, han reservado habitaciones en un hotel de Times Square en fechas cercanas al 3 de julio.

Asimismo, se ha informado a los agentes que patrullan la estación de trenes cercana al estadio que la boda de Swift está "programada para el fin de semana del 4 de julio", agrega el diario.

Ese mismo día se celebrarán los 250 años de la independencia de Estados Unidos con fuegos artificiales en distintas partes de la ciudad y un desfile de veleros en el río Hudson, mientras que el 5 de julio, Nueva Jersey acogerá un partido del Mundial de fútbol, por lo que se espera una gran presencia de turistas en la Gran Manzana.

La semana pasada, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, insinuó que la boda de Swift se celebraría pronto. Mencionó la boda de la cantante mientras hablaba del Mundial de fútbol.

"Estamos acostumbrados a los grandes eventos y estamos increíblemente emocionados con este. Sabemos que coincide con la participación de los Knicks en las finales. Sabemos que coincide con el 4 de julio, el 250.º aniversario de Estados Unidos y la boda de Taylor Swift, todo al mismo tiempo. Y estamos muy emocionados por dar la bienvenida al mundo aquí", declaró a los periodistas.

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