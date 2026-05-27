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Se marchó sin avisar

Davidovich explota tras la espantada de su entrenador: "Se fue sin decir nada a nadie"

El tenista español, eliminado en segunda ronda de Roland Garros, desvela cómo fue la salida por sorpresa de su entrenador.

Alejandro DavidovichAlejandro DavidovichGetty

El entrenador Mariano Puerta dejó a Alejandro Davidovich en mitad de Roland Garros. Entre la primera y la segunda ronda. Su entrenador se marchó y el tenista ha denunciado que lo hizo sin avisar y sin decir nada a nadie.

Este miércoles, después de caer contra Tomás Martín Tirante en cuatro sets, Fokina reveló lo que había ocurrido en las últimas horas: "Se fue sin decir una palabra a nadie. Todo era normal, nos comunicábamos muy bien durante el partido".

"Pensaba que era muy buena persona, pero después de esto he descubierto que ya lo hizo antes con otros. Fue un error mío contratarle", lamentó el tenista español en la rueda de prensa de Roland Garros.

Ese abandono por supuesto que le afectó: "No soy de piedra. Tuve dos días para digerirlo, pero seguramente me ha influido de manera inconsciente. Sabía que no llegaba en las mejores condiciones".

Fokina se despide así del Grand Slam de París con un sabor realmente agridulce por lo ocurrido con su entrenador, que "se marchó sin decir nada a nadie".

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