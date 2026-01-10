El mensaje que Alcaraz le manda a Sinner de cara a 2026: "Terminamos la temporada juntos..."

El murciano volvió a demostrar su elegancia en rueda de prensa al dedicarle unas palabras de respeto a su máximo rival, con el que espera poder seguir luchando por los grandes títulos.

El partido de exhibición celebrado en Incheon, Corea del Sur, entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ha dejado mucho más allá del resultado. El murciano dejó buenas sensaciones tras imponerse a su máximo rival por 5-7 y 6-7(8).

Al acabar el partido, el número uno del mundo le dedicó al italiano unas palabras ejemplares: "Te mereces lo mejor, todo lo mejor para ti, para tu equipo y, como dice nuestro equipo, espero verte muchos domingos".

Una rivalidad que estámarcando una época en el mundo del tenis y que sin duda, dará mucho espectáculo en la temporada que comienza este 12 de enero con el Open de Australia. Marcada por el respeto mutuo, algo que demostró el español: "Jannik, terminamos la temporada jugando juntos, comenzamos la temporada jugando juntos, así que espero que esta temporada sea tan buena como la del año pasado".

Un mensaje de admiración y reconocimiento a Sinner, con el que espera poder seguir compitiendo y empujándose mutuamente para alcanzar el 100% de su nivel. Arranca un año en el que ambos están llamados a seguir dominando, con permiso de Novak Djokovic, pero en el que, a pesar de su juventud, son los grandes favoritos para llevarse todos los grandes de 2026.

Ambos llegarán a Melbourne con las pilas cargadas. Alcaraz, afrontará así su primer torneo desde la ruptura con Juan Carlos Ferrero. Consciente de que es el último 'Grand Slam' que le queda por ganar y que, en caso de obtener el que sería su séptimo grande, entraría a sus 22 años en el 'hall of fame' del tenis.