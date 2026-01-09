Sinner rehúye de comparaciones con Nadal, Federer y Djokovic: "Carlos Alcaraz y yo queremos..."

El tenista italiano declaró su oposición a compararse con el célebre trío antes de su partido de exhibición en Corea del Sur frente a Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ya se encuentran en Corea del Sur listos para disputar su último partido de exhibición antes de que comience el Open de Australia. El español y el italiano aterrizaron en la capital coreana ante una máxima expectación debido a su rivalidad.

Tras ser recibidos por una gran multitud de aficionados y seguidores en el aeropuerto, ambos tenistas han participado en una rueda de prensa conjunta previa a su enfrentamiento en la que han hablado acerca de la posibilidad de jugar juntos en dobles, su rivalidad y las expectativas para esta temporada.

Sin embargo, al ser preguntado sobre su nivel y el 'Big Three', Sinner fue muy contundente en su respuesta: "No podemos compararnos con los tres grandes ni queremos hacerlo. Somos nosotros mismos y queremos crear nuestra propia historia".

"En el deporte no deberíamos compararnos tanto; cada persona es diferente. Me alegra formar parte de este dúo", reivindicó el italiano, señalando que su objetivo, al igual que el de Carlos, es continuar jugando al máximo, forjando así su "propia historia".

Además, Jannik ha destacado la presencia de los "grandes jugadores" que hay en el circuito de la ATP, los cuales "podrían reemplazarnos". "Pero también hay muchos grandes jugadores y, si bajamos un poco, podrían reemplazarnos, así que es genial tenerlo porque me lleva al límitey espero mejorar cada vez que jugamos o lo veo jugar", concluyó el número dos del mundo.

"Una rivalidad especial"

Alcaraz y Sinner mantienen una buena relación, tanto fuera como dentro de la pista, y lo demuestran cada vez que coinciden en algún torneo o evento. Ambos se dedican palabras de admiración cada vez que se habla del otro, y en Corea han reforzado tal hecho.

"Hemos forjado una rivalidad especial a lo largo de los años. Creo que ambos nos impulsamos mutuamente para ser mejores, para estar al cien por cien. Estoy muy contento de poder tener esta rivalidad con él", comentó el murciano en rueda de prensa.

Pese a ser rivales y disputarse durante los últimos dos años los Grand Slams, la amistad de Carlos y Jannik no se ha deteriorado, aunque hay muchas personas que prefieren que se lleven mal, como otras rivalidades anteriores en el tenis.