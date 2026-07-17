Lamine Yamal y Pedro Porro estarán a pleno rendimiento frente a Argentina: sin molestias y entrenando con la selección en Nueva York

Los detalles Solo quedan 48 horas para el partido y las medidas de seguridad son impresionantes. En Nueva York ya está Donald Trump y el domingo veremos a los reyes con sus hijas, pero también a Pedro Sánchez con un 'once' de ministros.

Argentina enfrenta un reto difícil al medirse contra España en la final del Mundial de fútbol, ya que Lamine Yamal y Pedro Porro están listos para jugar tras superar sus molestias. La ciudad de Nueva York, donde se celebrará el partido, está en máxima alerta por la presencia de Donald Trump, quien organiza una recepción oficial con la FIFA. Los reyes de España y el presidente Pedro Sánchez, quien ajustó su agenda para asistir, también estarán presentes. Junto a Sánchez acudirán varios ministros, mientras que otros, como Óscar Puente, podrían verlo en un pub. Aún se desconoce si Fernando Grande-Marlaska verá el partido desde el estadio.

Argentina lo va a tener muy complicado para ganar al equipazo que tiene España. Sobre todo porque, según ha podido saber laSexta, tanto Lamine Yamal como Pedro Porro ya han superado sus molestias y podrán disputar la final del Mundial de fútbol de este domingo sin problemas. Es más, la Federación ha difundido en la tarde de este viernes unas imágenes de los jugadores entrenando en Nueva York con la cabeza puesta en superar a la selección de Argentina, la de Messi.

Solo quedan 48 horas para el partido. Las aficiones de España y Argentina ya inundan las calles y las medidas de seguridad son impresionantes, especialmente desde este viernes, porque Donald Trump ya está en la ciudad. Ha llegado a la Trump Tower, donde esta noche va a celebrar una recepción oficial con la FIFA.

Es más, desde este viernes tarde hasta el domingo, la zona de la Quinta Avenida va a estar totalmente bunkerizada.

Una final muy royal y con Sánchez

En Nueva York también van a estar presentes los reyes y sus hijas. Sin olvidar que este viernes se ha confirmado la asistencia al España-Argentina del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Moncloa ha cambiado sus planes, reajustado su agenda, para que el presidente pueda asistir el domingo a la final del Mundial de Fútbol en Nueva York. Desde allí, tiene previsto volar hasta Argelia para iniciar, al día siguiente, una visita oficial.

En cuanto se ha conocido esta noticia, ha saltado una pregunta: ¿Acompañará Begoña Gómez a su marido a la final del Mundial? Porque la justicia ya le ha devuelto su pasaporte y, por lo tanto, no tiene ninguna restricción para viajar.Pese a ello, la información que maneja laSexta apuesta porque Gómez no estará en esta final.

Mientras De La Fuente guarda bajo llave su once para la final, el Gobierno ya deja entrever el suyo. El capitán del ejecutivo, Pedro Sánchez, finalmente sí podrá asistir antes de viajar a Argelia. "Gracias a nuestra selección también por hacernos vibrar, también por hacernos soñar, y esperemos ojalá la segunda estrella esté al caer", ha escrito en redes Sánchez.

Y llena de ministros

Una cita que coincide con la reunión en la ONU del próximo lunes. Junto a él acudirán, por ahora, los ministros Carlos Cuerpo, José Manuel Albares y Milagros Tolón, que también estarán en el estadio. "Espero que esta noche gane la selección española y lleguemos a la semifinal y ganemos el mundial", ha dicho Tolón.

Quien todavía no sabe si conseguirá asiento es Óscar Puente. "Parece que es muy difícil el tema de las entradas y bueno, pues es posible que me quede viéndolo en un pub, en Nueva York, con unos cuantos españoles con la camiseta puesta" ha dicho.

Y todavía queda una incógnita más. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también estará en Nueva York, aunque el Gobierno no confirma todavía si vivirá la final desde dentro o no.

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