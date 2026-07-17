Bublik tira la toalla con Sinner y Alcaraz: "Los demás jugadores se han rendido, yo incluido"

El tenista kazajo se ha sincerado sobre la situación del circuito ATP, donde incluso a los tenistas del top 10 "no tienen ninguna posibilidad" a la hora de enfrentarse al italiano o al español.

Alexander Bublik está firmando un gran año 2026 en el que ha logrado colarse por momentos en el top 10 del ranking ATP. Incluso venció a Jannik Sinner en Halle, quien, con permiso de Alexander Zverev, está dominando el circuito en la ausencia de Carlos Alcaraz. Tras Wimbledon, el kazajo ha analizado el duopolio que lleva años mostrando una superioridad aplastante en el mundo del tenis.

"Para ganar a Sinner en Halle tienes que tener mucha suerte, y lo digo completamente en serio. En los 'Grand Slams', donde Sinner y Alcaraz están en su mejor momento y perfectamente preparados, prácticamente no tienes ninguna posibilidad", aseguraba el top 11 del mundo. Una afirmación a la que añadía lo siguiente: "Tengo la sensación de que los demás jugadores se han rendido, yo incluido".

Unas llamativas palabras dirigidas tanto a él mismo como al resto de tenistas del circuito que explicó así: "Hace poco hablé con mi entrenador: 'una victoria en un 'Grand Slam' es casi inalcanzable cuando ambos jugadores están en plena forma". Una situación ante la que Bublik prefiere conformarse con "llegar a cuartos de final" y "volver a casa contento".

Y para contextualizar aún más su punto, el tenista recordó al 'Big 3': "Debes darte cuenta de que no eres Novak Djokovic. No ganarás 'Grand Slams' como Rafael Nadal o Roger Federer. Tienes que aprender a aceptar las derrotas y a sobrellevarlas sin que afecten tu rendimiento". Así ha reconocido el siempre mediático tenista, el alto nivel de Alcaraz y Sinner, inalcanzable para la gran mayoría de tenistas del circuito.

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