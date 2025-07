Djokovic defiende a Zverez y revela tres motivos por los que el tenis es tan duro: "El ánimo..."

Alexander Zverev encendió las alarmas con sus declaraciones tras caer en primera ronda de Wimbledon. A partir del discurso del germano, se ha abierto el debate sobre la salud mental en el tenis y la increíble dureza que puede llegar a caracterizar a este deporte.

El alemán prosiguió con una intervención verdaderamente dramática: "No sé, en general me siento solo en la vida, lo cual no es bonito. He pasado muchas dificultades. Muchos malos momentos con la prensa, en la vida en general. Nunca me he sentido tan vacío. Sin alegría en lo que hago".

De esta forma quedo expuesta la cruda realidad de este deporte, donde el vacío existencial crece mientras la motivación desaparece si no se realiza una gestión adecuada de las emociones. En este contexto alzaron la voz diversos tenistas, el último, Novak Djokovic, quien se mostró reflexivo y profundo con un discurso fundamentado en tres puntos principales. Tres razones que explicarían el sufrimiento que termina por quemar a los tenistas, presos de un circuito con un ritmo frenético.

En primer lugar, el serbio señala a las redes sociales como una fuente constante de estímulos difícil de gestionar, especialmente para los más jóvenes, y, al final, pueden llegar a dictaminar el estado de ánimo diario del deportista. "Las redes sociales están extremadamente presentes y, en cierto modo, dictan el ánimo y el ritmo diario de un deportista, sobre todo en los jóvenes".

Por otro lado, apunta a las excesivas exigencias a los tenistas desde el principio de su carrera, incluso cuándo apenas son jóvenes talentos. El nivel de profesionalismo es cada vez más alto en un deporte cada vez más severo. "En mi opinión, a los niños se les empuja demasiado pronto a un profesionalismo muy estricto, antes de que hayan desarrollado inteligencia emocional, una parte fundamental de la preparación psicológica para la vida".

Además, el serbio criticó este 'círculo vicioso' en el que, desde que se detecta un talento, se intenta explotar al máximo su potencial. En un contexto donde entran en juegos intereses de agentes o terceros cuya única finalidad es generar dinero.

Por último, Novak señala al agotador ritmo del actual circuito ATP. "El tenis tiene la temporada más larga de todos los deportes globales. Aquellos que hacen un calendario completo juegan desde el 1 de enero hasta finales de noviembre. Hay otros deportes que también tienen más competiciones ahora, pero el tenis es individual. Si quieres llegar a lo más alto, tienes que transformar toda tu vida al servicio del tenis y del deporte".