El consejo sobre salud mental de Carlos Alcaraz a Zverev: "Me he sentido decaído muchas veces..."

El murciano explicó en rueda de prensa cómo ha logrado revertir ciertas situaciones en las que su estado anímico no le ha dejado sacar su mejor tenis.

"Me siento muy solo en la vida en este momento": así de sincero se mostró Zverev tras caer en su debut en Wimbledon, afirmando que se encuentra "en un agujero mental" del que no sabe cómo salir.

Sus palabras a corazón abierto han dado la vuelta al mundo y han tenido gran calado dentro del circuito. De hecho, tras su victoria contra Tarvet, a Carlos Alcaraz le preguntaron por ello.

El murciano, conocedor de este tipo de situaciones, puso sobre la mesa su propio ejemplo: "Me he sentido decaído muchas veces en la pista de tenis o en los torneos. Estoy muy feliz de haber encontrado el camino correcto de nuevo con tanta alegría en la pista".

"Como dije, para mí no se trata de ganar o perder. Se trata simplemente de divertirme jugando al tenis, de disfrutar pisando la pista sin pensar en el resultado", añadió.

El número 2 del mundo le aconsejó al alemán que trate de abstraerse de presiones externas y se dedique a "simplemente de vivir el momento".

"Para mí, jugar aquí en Wimbledon es un regalo. Cada partido que juego es un regalo. Intento aprovecharlo al máximo, disfrutarlo al máximo. A veces es muy difícil, lo sé. Y lo acepto", señaló.

"Juego solo para mí, para mi equipo, para mi familia. Sin pensar en nada más, solo en ser feliz en la pista. A mí me va bastante bien. Veo que muchos jugadores hablan de salud mental. Como dije, yo he encontrado lo que me funciona bastante bien. Estoy intentando seguirlo", zanjó.