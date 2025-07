El preocupante discurso de Zverev tras caer en Wimbledon: "Me siento solo en la vida, muy solo..."

Alexander Zverev cayó eliminado en primera ronda contra Arthur Rinderknech. Una eliminación sorprendente. Y después en sala de prensa lanzó un preocupante discurso. Asegura que no se siente bien mentalmente, que se siente solo y que ha perdido la alegría en la vida.

"Nunca me había sentido así de vacío, me falta alegría y disfrutar en todo lo que hago...", dijo un hundido Zverev ante los medios.

"Nunca me había sentido así. Me siento solo en la vida, muy solo", se explicaba el alemán, que dio la sorpresa en la primera ronda.

Reconoció que está padeciendo problemas de salud mental: "Tengo problemas a nivel mental".

"Intento encontrar la manera de salir de este agujero, pero siempre vuelvo a caer. Es difícil encontrar la alegría fuera de la pista ahora mismo", dijo Alexander, que estaba completamente hundido.

Porque en este momento el tenis no es su principal problema: "He perdido en la primera ronda, pero no creo que el tenis sea el problema ahora mismo. Es otra cosa que tengo que solucionar. Es difícil hablar de ello porque no tengo respuesta. Tengo un mes por delante hasta Canadá, veremos qué pasa hasta entonces, pero algo en mí tiene que cambiar y no es algo necesariamente en la pista de tenis".