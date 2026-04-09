La asociación de Rafa Nadal e Iga Swiatek asusta en la WTA: "Debería ser ilegal"

Varias tenistas han comentado en 'The Player's Box Podcast' las consecuencias que podría implicar que la polaca entrene junto al integrante del 'Big Three'.

Iga Swiatek no encarrila una buena racha. La tenista polaca no ha levantado ningún trofeo desde el Open de Corea y dicha dinámica ha provocado que la actual número cuatro de la WTA haya decidido separarse de su entrenador, Wim Fissette.

Menos de un mes después de la ruptura, Swiatek ya cuenta con un nuevo entrenador, el cual tiene pasado con Rafael Nadal. En concreto, se trata de Francisco Roig, extécnico del manacorí con quien colabora en su academia de tenis.

A raíz de esta asociación, Iga también ha podido contar con la ayuda de Nadal en su propia academia, lo cual ha sembrado el pánico sobre las rivales de Swiatek. "Lo último que necesitábamos era que Iga tuviera en la arcilla a Rafa. Es aterrador, eso no está bien", ha comentado la tenista estadounidense Madison Keys en el podcast 'The Player's Box Podcast'.

Junto a Keys, Jessica Pegula, Jennifer Brady y Desirae Krawczyk, otras tenistas del circuito WTA han mostrado sus opiniones acerca de las imágenes en las que la tenista polaca entrenaba y recibía consejos de Nadal. "Yo pensaba: esto debería ser ilegal", añade Pegula.

Además de comentar entre risas la ayuda que Swiatek ha recibido del extenista español, han bromeado acerca de los nervios que sufrirían ellas al entrenar junto a Nadal. "Si a mí me pasa eso, yo diría algo como: siento mucho haberte decepcionado. Nunca fallaría esa derecha. No valgo nada", concluyó Pegula, refiriéndose a un instante en el que Swiatek falla una bola.