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En Manacor

Rafa Nadal activa el 'modo entrenador': mucha atención a cómo enseña a Swiatek

Se ha hecho muy viral en redes sociales un vídeo en el que el manacorí le enseña a la polaca la técnica de su histórica derecha.

Swiatek y Rafa NadalSwiatek y Rafa NadalRedes

Desde hace varios días, Iga Swiatek se encuentra haciendo la pretemporada de la gira de tierra batida en la Rafa Nadal Academy.

La polca se encuentra en Manacor junto a su nuevo entrenador, Francis Roig, que estuvo en el equipo del extenista balear durante 17 años.

Precisamente el propio Rafa ha estado presente en varios de los entrenamientos de la campeona de seis Grand Slams.

Sin embargo, hasta ahora no habíamos visto una imagen de Nadal como la que se ha viralizado en redes sociales este lunes.

El ganador de 22 'majors', raqueta en mano, le ha enseñado a Swiatek la técnica de la que puede ser la derecha más famosa de la historia del tenis.

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