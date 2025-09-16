Ahora

Habla un extenista italiano

¿En qué se diferencia Carlos Alcaraz de Sinner?: "Me recuerdan a Federer y Nadal"

Fabio Fognini, mítico tenista del circuito que se retiró hace unos meses, ha explicado que mientras que su compatriota es "más cuadriculado", el murciano es alguien "se divierte y que necesita esa diversión fuera de la pista".

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en WimbledonCarlos Alcaraz y Jannik Sinner en WimbledonGetty

Tras colgar la raqueta después de llevar al límite a Alcaraz en primera ronda de Wimbledon, Fabio Fognini ha regresado a los focos en el podcast Supernova.

Entre otros aspectos, el italiano ha hablado sobre los dos nombres propios del tenis actual: JannikSinner y Carlos Alcaraz.

Lejos de centrarse en quién es mejor, el ya extenista ha explicado las diferencias que ve entre su compatriota y el nuevo número 1 del mundo.

"Para ser alguien de 24 años, Jannik ve las cosas con mucha claridad. Sabe que ha sido 'golpeado' y que ahora le toca salir de la zona de confort, hacer algo diferente la próxima vez para derrotar a Carlos. Son dos jugadores diferentes. Nosotros, como italianos, conocemos mejor a Jannik, le seguimos y le animamos. En Italia, si ganas eres un fenómeno; si pierdes, como pasó en la final, empiezan a dudar de ti", ha arrancado.

Según Fognini, Jannik es más "cuadriculado": "Los dos me recuerdan a Federer y Nadal en mi época. Sinner es 'cuadrado'. Yo jugué con Andreas Seppi: le llamaba 'kraut', porque provenía de las montañas. Era mitad alemán, mitad italiano. Jannik es así, más cuadriculado".

Por el contrario, en Carlitos ve una persona que "se divierte y que necesita esa diversión fuera de la pista".

"Alcaraz, por el contrario, parece que disfruta jugando al tenis. Vi su documental, dice que se va a Ibiza para divertirse después de los partidos, y eso es exactamente lo que me transmite a mí: Alcaraz es alguien que se divierte y que necesita esa diversión fuera de la pista. Yo también era así, me asemejo más a esa personalidad", ha zanjado en declaraciones recogidas por 'Ubitennis'.

Las 6 de laSexta

  1. Israel lanza su ofensiva terrestre para ocupar Ciudad de Gaza
  2. España decide no participar en Eurovisión si no se veta la presencia de Israel en el festival
  3. Trump asegura que Estados Unidos ha atacado una tercera embarcación cerca de Venezuela
  4. El juez Hurtado rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general del Estado
  5. Muere el actor Robert Redford a los 89 años
  6. 'La Manada' de Castelldefels pacta hasta 8 años de cárcel (frente a los 53 años que les pedían) por violar en grupo a tres mujeres