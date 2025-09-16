¿En qué se diferencia Carlos Alcaraz de Sinner?: "Me recuerdan a Federer y Nadal"

Fabio Fognini, mítico tenista del circuito que se retiró hace unos meses, ha explicado que mientras que su compatriota es "más cuadriculado", el murciano es alguien "se divierte y que necesita esa diversión fuera de la pista".

Tras colgar la raqueta después de llevar al límite a Alcaraz en primera ronda de Wimbledon, Fabio Fognini ha regresado a los focos en el podcast Supernova.

Entre otros aspectos, el italiano ha hablado sobre los dos nombres propios del tenis actual: JannikSinner y Carlos Alcaraz.

Lejos de centrarse en quién es mejor, el ya extenista ha explicado las diferencias que ve entre su compatriota y el nuevo número 1 del mundo.

"Para ser alguien de 24 años, Jannik ve las cosas con mucha claridad. Sabe que ha sido 'golpeado' y que ahora le toca salir de la zona de confort, hacer algo diferente la próxima vez para derrotar a Carlos. Son dos jugadores diferentes. Nosotros, como italianos, conocemos mejor a Jannik, le seguimos y le animamos. En Italia, si ganas eres un fenómeno; si pierdes, como pasó en la final, empiezan a dudar de ti", ha arrancado.

Según Fognini, Jannik es más "cuadriculado": "Los dos me recuerdan a Federer y Nadal en mi época. Sinner es 'cuadrado'. Yo jugué con Andreas Seppi: le llamaba 'kraut', porque provenía de las montañas. Era mitad alemán, mitad italiano. Jannik es así, más cuadriculado".

Por el contrario, en Carlitos ve una persona que "se divierte y que necesita esa diversión fuera de la pista".

"Alcaraz, por el contrario, parece que disfruta jugando al tenis. Vi su documental, dice que se va a Ibiza para divertirse después de los partidos, y eso es exactamente lo que me transmite a mí: Alcaraz es alguien que se divierte y que necesita esa diversión fuera de la pista. Yo también era así, me asemejo más a esa personalidad", ha zanjado en declaraciones recogidas por 'Ubitennis'.