Alcaraz renuncia a una carrera como la de Nadal o Djokovic: "No pienso si llegaré a los 33 o a los 38..."

El tenista murciano dice que "de momento" no se ve jugando hasta los 38 años como hizo Rafa Nadal y como está haciendo Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz, con seis Grand Slams y 22 años, no quiere una carrera como la de Rafa Nadal y Novak Djokovic. Al menos por edad. Es lo que ha comentado en una entrevista a 'Marca', en la que ha hablado de ir "año a año" y no pensar en qué momento pondrá fin a su carrera.

"De momento no me veo. Prefiero ir año a año a ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo. Y, sobre todo, si tengo la motivación y las ganas. No pienso si voy a llegar a los 33 o a los 38. Voy a cuidarme para que mi carrera sea lo más larga posible", dice Carlitos, que no está presente en la Copa Davis con España por lesión.

Sobre el homenaje que recibió Rafa Nadal, reconoce que que se le puso la "piel de gallina": "Se me puso la piel de gallina porque fue un momento muy emocionante a la vez que bonito como él se merecía".

"Con Roger Federer, con Novak Djokovic y con Andy Murray. Los vídeos, Roland Garros, la placa. La despedida fue magnífica...", detalla el número 1 del mundo del tenis.

Sobre si le gustaría tener una despedida como esa, no tiene ninguna duda: "Obviamente sí que me gustaría, porque significará que me lo he merecido durante toda mi carrera. Todo el mundo tiene lo que se merece y Rafa tuvo lo que se merecía".

Alcaraz, lesionado en la final de las ATP Finals contra Jannik Sinner, ha puesto fin a su temporada y ya piensa en el Open de Australia de 2026.