¿Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Joao Fonseca en Miami? Horario y dónde ver en TV

El número uno del mundo se enfrentará ante Fonseca (número 39 del ranking ATP) a la 01:00 de la mañana de este sábado en la segunda ronda del Masters 1000.

Carlos Alcaraz vuelve a la pista. El número uno del mundo comienza este sábado su andadura por el Masters 1000 de Miami después de caer en semifinales de Indian Wells ante Daniil Medvedev hace una semana. El español ya conoce al que será su primer rival en el torneo disputado en el Hard Rock Stadium.

Joao Fonseca, tenista brasileño y número 39 del ranking ATP, se enfrentará a Alcaraz tras derrotar a Fabián Marozsán (4-6, 6-3, 2-6) en la jornada de este jueves. El natural de Río de Janeiro y el español jugarán alrededor de la 01:00 hora española, según la web oficial de la ATP.

Carlos intentará volver a salir campeón de Miami cuatro años después de su intensa final ante Casper Ruud en la que salió victorioso llevándose su primer Masters 1000. Desde 2022, el murciano no ha vuelto a revalidar dicho título y mantiene un récord de 13 victorias frente a 4 derrotas en el torneo.

En caso de ganar a Fonseca en su debut, Alcaraz se verá las caras ante Sebastián Korda o Camilo Ugo Carabelli en tercera ronda por el pase a octavos de final. Este mismo sábado, hasta tres españoles más (Rafa Jódar, Martín Landaluce y Davidovich Fokina) también tendrán sus respectivos partidos de segunda ronda.

Horario y dónde ver en TV

El partido entre Carlos Alcaraz y Joao Fonseca de este sábado 21 de marzo se disputará a la 01:00 hora española. El encuentro de cuartos de final se podrá ver en directo a través de 'Movistar+'. Toda la información y actualidad sobre el tenista español se podrá seguir a través de la web de laSexta.