Las llamativas palabras de Carlos Alcaraz que resuenan en la mente del tenista más controvertido del circuito

Alexander Bublik ha reaccionado a la queja del número 1 del mundo sobre el nivel de los jugadores cuando se enfrentan a él.

"En cuanto a golpear con el mango..."

Tras su debut en el pasado torneo en Indian Wells, Carlos Alcaraz se quejó de que todo el mundo es Roger Federer cuando juegan contra él.

Estas palabras han generado gran revuelo en el circuito e incluso el tenista más controvertido, Alexander Bublik, ha reaccionado a ellas.

En la previa del Masters 1000 de Miami, el kazajo ha afirmado en 'Tennis TV' que le dio paz escuchar hablar así al número 1 del mundo.

"Me alegra saber que no solo juegan bien ante mí. Soy el único que lo dijo abiertamente, y luego vi que Carlos también lo dijo así que estoy feliz de que más jugadores expresen lo que sienten. Que Carlos lo dijese me hizo sentir un poco mejor", ha explicado.

Sobre su papel como polémico dentro del circuito, Bublik se justifica afirmando que solo trata de dar espectáculo y ser imprevisible.

"En cuanto a golpear con el mango de la raqueta, no creo que sea gran cosa, todo el mundo puede hacerlo. Solo lo considero divertido de hacer. Si al rival le genera algo que no sea una risa tiene que ir a ver al terapeuta. Ser impredecible puede descolocar a mis oponentes, pero no ese golpe en concreto", ha zanjado.