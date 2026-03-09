¿Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Arthur Rinderknech en Indian Wells? Horario y dónde ver en TV

El español se medirá en segunda ronda ante el francés Arthur Rinderknech este martes a las 02:00 hora española. De proclamarse vencedor, su próximo rival será Valentin Vacherot o Casper Ruud.

Carlos Alcaraz continúa abriéndose paso en Indian Wells. Tras su reciente victoria contra Grigor Dimitrov (6-2, 6-3), el murciano ya tiene rival confirmado para su duelo de segunda ronda. Este martes 10 de marzo, el número uno del mundo se medirá ante Arthur Rinderknech.

A las 02:00 hora española, Alcaraz volverá a enfrentarse contra el tenista francés. Un contrincante con el que acumula un pleno de cinco victorias, siendo la más reciente en el pasado ATP 500 de Doha.

En lo que llevamos de calendario, Rinderknech cuenta con un récord de 5-5, sin contar su último partido contra Juan Manuel Cerúndolo en este Masters 1000 de Indian Wells, el cual abandonó por un problema en la pierna izquierda.

En caso de que Alcaraz avance de ronda, su próximo rival saldrá del duelo entre Valentin Vacherot y Casper Ruud. Por el momento, el español se mantiene invicto en uno de sus mejores comienzos de circuito ATP con 12 victorias consecutivas y dos títulos más en su vitrina personal.

Horario y dónde ver en TV

El partido entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech de este martes 10 de marzo se disputará a las 02:00 hora española. El encuentro de segunda ronda se podrá ver en directo a través de 'Movistar+'. Toda la información y actualidad sobre el tenista español se podrá seguir a través de la web de laSexta.