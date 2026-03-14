¿Cuándo y dónde se terminará la increíble racha de Alcaraz? Un mito del tenis se atreve a pronosticarlo

Greg Rusedski, exnúmero cuatro del mundo, se rinde al murciano pero recuerda también que en la misma pelea por los título está Sinner, por quien apuesta de cara a los torneos venideros.

Carlos Alcaraz se encuentra en el mejor momento de forma de su carrera. El murciano está jugando a un ritmo espectacular que ninguno de sus rivales en 2026 ha sabido anular cuando se ha enfrentado a él. Alcaraz encadena 16 victorias consecutivas este año. Una racha espectacular.

Además de esos triunfos, Carlitos se ha proclamado campeón del Open de Australia y del ATP de Doha, los dos torneos que ha jugado. El nivel que está mostrando en Indian Wells está siendo increíble y le coloca como el gran favorito para alzarse con el título en un momento en el que parece ser invencible.

Sin embargo, Greg Rusedski, exnúmero cuatro del mundo, cree que está dinámica tan dominante de Carlos llegará a su fin pronto. De hecho, predice incluso quién será el jugador que pondrá fin a este increíble estado de forma de Alcaraz: "Sinner quiere decir: Vale, no os olvidéis de mí. Ahora mismo es solo un pequeño bache. Quiero decir, estos dos chicos tienen que pensar que Sinner va a dar un golpe de autoridad".

"Apuesto por él simplemente por el hecho de que aún no haya ganado ningún título este año le da algo que demostrar, aunque Carlos sea el jugador más en forma", asegura Rusedski en declaraciones para el podcast 'Off the Court'.

El extenista cree que el italiano se impondrá al español en la final del 'Quinto Grand Slam': "Creo que va a volver a la final aquí. Creo que vamos a tener la repetición de Alcaraz contra Sinner, sea cual sea la parte que sea ahora, porque han jugado tantas veces. Va a volver a pasar en Indian Wells, aunque haya otros jugadores a los que prestar atención, ganará Sinner".