¿Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Medvedev en Indian Wells? Horario y dónde ver en TV

El número 1 se medirá ante el ruso en las semifinales del Masters 1000 para obtener un billete a la final, donde se mediría contra Jannik Sinner o Alexander Zverev.

El balance entre ambos es impactante

Daniil Medvedev, el tenista más en forma del circuito en la actualidad junto a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, será el último escollo del murciano antes de alcanzar la gran final de Indian Wells.

El número 1 del mundo acumula 16 victorias consecutivas este año y este sábado 14 de marzo jugará contra el moscovita, que viene de derrotar al vigente campeón del Masters 1000, Jack Draper, en dos mangas.

Desde que el murciano irrumpiese en el circuito hace ya cinco años, ambos se han medido en un total de ocho ocasiones.

El balance es aplastante a favor del español: seis victorias por solo dos del moscovita, que no le gana desde 2023.

El partido entre Alcaraz y Medvedev se podrá seguir en directo en televisión a través de 'Movistar+' no antes de las 22:30 horas.

De ganar al ruso, el campeón de las ediciones de 2023 y 2024 se mediría en la final contra Jannik Sinner o Alexander Zverev este domingo.