La clave que señala Corretja y podría decidir el Zverev-Jódar: "Lo más duro que le espera..."

El finalista de Roland Garros en dos ocasiones ha analizado el partido del que puede salir un claro candidato al título. Varias claves podrían decidir uno de los mejores duelos del torneo.

Rafa Jódar dejó una actuación sensacional en octavos de final de Roland Garros el pasado domingo. El de Leganés remontó frente a un Pablo Carreño que mostró un nivel sensacional y que terminó poniendo en muchos apuros a Rafa.

Aún así, el madrileño terminó dominando y ganando los últimos tres sets con los que culminó la remontada. Alexander Zverev será el próximo rival de Jódar en Roland Garros. El germano, afincado en el puesto tres del ranking mundial, es el gran favorito para llevarse el título.

Con Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic fuera del torneo, es la oportunidad de oro para, de una vez por todas, conseguir ganar un 'Grand Slam'. Es el gran 'debe' de un Zverev que nunca ha tenido el camino tan llano para poder asaltar un 'Major'.

Álex Corretja, en declaraciones para 'Eurosport', analiza el enfrentamiento entre 'Sascha' y Jódar. El alemán llega en pleno estado de forma según avisa el extenista. Además, otro aspecto en relación con la pista podría ser perjudicial para Rafa.

"Es el partido más duro que le puede esperar a Jódar, con la experiencia de Zverev. 'Sascha' llega pletórico. Será un partido muy complejo, muy físico, muy intenso. La experiencia de Zverev. Rafa no ha jugado en la pista central y eso a veces no es fácil. Con lo que ha hecho Jódar ya es un exitazo, todo lo que venga a partir de ahora es un regalo", asegura Corretja.