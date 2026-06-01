La sanción más dura de la historia de Roland Garros para el tenista machista que criticó a una jueza de silla

La mitad de lo que ha ganado

La Federación Francesa de Tenis y la dirección de Roland Garros se ha mostrado inflexible en el 'caso Vallejo'.

El tenista paraguayo, que cayó en segunda ronda del Abierto galo por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6, señaló directamente a la juez de silla Ana Carvalho.

Según el jugador de 22 años, número 71 del ranking, ella no supo lidiar con la presión del público francés en la pista Suzanne Lenglen como lo podría haber hecho un hombre.

"Este partido debió ser arbitrado por un hombre, es un partido muy difícil para una mujer. Debió ser arbitrado por un hombre porque era un público muy exigente y se necesita más fuerza para enfrentarse a la grada", señaló.

A Roland Garros no le ha temblado el pulso y le ha impuesto una sanción de 65.000 euros, la multa económica más alta en la historia del torneo.

El paraguayo verá así cómo se le resta la mitad del cheque de 130.000 euros que recibirá por llegar a segunda ronda.