La perla francesa que se inspira en Alcaraz para ganar en Roland Garros: "Nunca dejé de creer..."

Carlos Alcaraz rehúye las críticas por su estilo de vida y rechaza ser un "esclavo del tenis"

Moïse Kouamé, la joven perla francesa de 17 años, se llevó un partido brutal a cinco sets ante el paraguayo Vallejo después de ir muy por detrás en el marcador.

El tenis francés ya pone sus ojos en su nueva estrella. Moïse Kouamé se clasificó para la tercera ronda de Roland Garros en un partido frenético ante el paraguayo Daniel Vallejo.

Kouamé, nacido en 2009 y con apenas 17 años, se llevó un partido que parecía tener perdido. Aún así, el francés provocó el super tie-break en el quinto set final para llevarse un partido que ya queda para los libros de la historia de la competición y del tenis, al convertirse en el segundo tenista más joven en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam (solo por detrás de Rafa Nadal en Wimbledon 2003).

Aunque hubo más de un momento en el que el partido se le puso muy cuesta arriba al francés. Sin embargo, Kouamé admitió que en esos momentos de dificultad se acordó de Carlos Alcaraz en la mítica final del año pasado: "El año pasado asistí a una final en la que Carlos Alcaraz salvó tres bolas de partido".

"Y lo que dijo cuando estaba frente a esas tres bolas de partido fue: 'Nunca dejé de creer'. Y hoy, cuando me vi 5-3 abajo, con break en contra en el quinto set, nunca dejé de creer", concluyó el tenista de 17 años, justo después del partido.