El desafío de Jódar en Roland Garros contra Zverev: "Ya he jugado contra Sinner…"

Rafa Jódar se enfrentará en cuartos de final a un Alexander Zverev que se ha convertido en el gran favorito al título de Roland Garros.

Rafa Jódar ya es candidato a todo en Roland Garros. Se ha colado en cuartos de final y se enfrentará a Alexander Zverev, el gran favorito ahora que no están Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic.

Y el madrileño, que ha dado un salto brutal en su tenis en apenas unos meses, acepta el desafío: "Será una experiencia muy bonita. Al final son los partidos que cuando eres pequeño y ves en la tele los Grand Slams, Roland Garros y eso, pues sueñas con jugar alguna vez. Intentaré aprovecharlo al máximo. Ya jugué contra Sinner en Madrid, sé más o menos cómo es el nivel".

"Sé que si quiero ganar aquí es totalmente diferente porque es otro partido, son otras condiciones. Incluso es otro formato de juego, intentaré dar lo mejor de mí y disfrutar el partido, porque no todos los días se juega contra un número 3 del mundo en unos cuartos de final de Roland Garros", dice un Jódar que remontó a Pablo Carreño este domingo.

Llegó a París para disfrutar y lo está consiguiendo: "Estoy intentando disfrutar del momento. Lo hablaba con mis amigos y con mi familia antes del partido. Es un regalo jugar una cuarta ronda en Roland Garros".

Es el primer torneo que Jódar está jugando a cinco sets y el físico será muy importante: "Obviamente he jugado mucho, cuatro partidos en este torneo. Algunos de ellos fueron más largos que los dos primeros. Incluso el segundo fue un partido largo. Así que simplemente estoy intentando recuperarme bien".

"Estos días de descanso me están ayudando mucho, tener un día libre entre partidos. Es genial para preparar el cuerpo, y sí, estoy intentando recuperarme bien, pero no estoy cansado", cierra la nueva perla del tenis español.

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