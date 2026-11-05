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"Lo único que quiero es vencer a Alcaraz"

Un clásico del tenis: "Ferrero no puede tomarse como personal el objetivo de vencer a Alcaraz"

Brad Gilbert, exentrenador de Andre Agassi y Coco Gauff, considera que el alicantino debe centrarse en mejorar a Shelton y no en batir a su expupilo.

Ferrero y Carlos Alcaraz Ferrero y Carlos AlcarazGetty

Hace unos días, Andy Roddick, exnúmero 1 del mundo, afirmó que Ferrero quiere 'vendetta' tras ser "despedido" por Carlos Alcaraz.

Pues bien, estas palabras y esa posible situación la ha analizado Gilbert en 'The Big T Podcast'.

El reputado entrenador considera que no puede llevarse a lo personal su cese: "Una cosa que es fundamental para los entrenadores es que no pueden tomarse como algo personal su objetivo de vencer a su exjugador".

"Se trata de entrenar a su jugador para que mejore y no involucrarse personalmente", ha añadido el que fuera entrenador de Andre Agassi y Coco Gauff.

Para Gilbert, Ferrero debería centrarse en mejorar a Shelton y olvidarse de Carlitos: "Si te han despedido o cesado, se trata de que trabajes con este jugador para maximizar su potencial, en lugar de pensar: 'Dios mío, lo único que quiero es vencer a Alcaraz'. Necesitas un jugador con ciertas habilidades que pueda ser una opción viable".

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