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"Para intentar derrotar al que me despidió"

Un exnúmero 1 afirma que Ferrero quiere 'vendetta' tras ser "despedido" por Carlos Alcaraz

Andy Roddick considera que el "orgullo y ambición" del entrenador le ha llevado a elegir a Ben Shelton para tratar de derrotar al que fuera su pupilo.

Juan Carlos Ferrero, junto a carlos Alcaraz Juan Carlos Ferrero, junto a carlos AlcarazGetty Images

El retorno de Juan Carlos Ferrero al circuito de la mano de Ben Shelton de cara a la próxima temporada ha provocado un terremoto en el mundo del tenis.

El alicantino volverá a sentarse en el box un año después y lo hará junto al número 4 del mundo, que ya derrotó a Carlos Alcaraz en el pasado US Open.

Y precisamente eso puede ser lo que haya motivado a 'Juanki' a aceptar la propuesta, o al menos así lo ve Andy Roddick.

"Si te pones en la piel de Juan Carlos Ferrero, llegados a este punto de su carrera, solo hay determinados proyectos que pueden motivarle de verdad. Uno de ellos es ayudar a un jugador a conquistar su primer Grand Slam", ha señalado en su podcast 'Served with Andy Roddick'.

Para el exnúmero 1, Shelton es un perfil idóneo para Ferrero: "Estamos hablando de alguien que ya ha disputado una final de Grand Slam, que ha alcanzado varias semifinales, que tiene una potencia extraordinaria y que, además, ha conseguido derrotar este año en un grande al que fue tu jugador. Es verdad que Alcaraz venía de una lesión y que hay circunstancias que deben tenerse en cuenta, pero los hechos están ahí".

De hecho, poder tomarse la 'venganza' tras ser "despedido" por Carlitos es lo que Roddick cree que más motiva a Juan Carlos.

"Pero no te conviertes en campeón de Roland Garros y número uno del mundo sin tener una buena dosis de orgullo y ambición. Ferrero puede estar pensando: 'Bien, ¿qué jugador tengo a mi disposición para intentar derrotar al que me despidió?'. Y, desde luego, Shelton es una de las mejores opciones posibles", ha zanjado.

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