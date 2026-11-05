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No fijan fecha

El Comité de Disciplina pospone el anuncio de la sanción a Jesús Owono

La resolución apunta que "las cuestiones derivadas del acta del encuentro CD Tenerife - FC Andorra serán resueltas próximamente".

La acción entre Owono y Jesús de Miguel La acción entre Owono y Jesús de MiguelDiario de Avisos

Este jueves, el Comité de Disciplina de la RFEF ha anunciado las sanciones correspondientes a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion.

Sin embargo, entre ellas no figura la de Jesús Owono, portero del Andorra, que fue expulsado ante el Tenerife tras chocar violentamente con Jesús de Miguel, que falleció a causa del golpe.

En su acta, el colegiado Manuel Ángel Pérez Hernández reflejó así la acción: "Por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa. El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el campo en camilla".

Debido a que el Juez Único de Competición determinó este miércoles la suspensión del Tenerife-Andorra, ahora los equipos pueden presentar alegaciones y de ahí que se posponga el anuncio de la sanción.

"Dado que el partido fue concluido en el día de ayer por resolución del Juez de Competiciones para las competiciones profesionales, las cuestiones derivadas del acta del encuentro CD Tenerife - FC Andorra serán resueltas próximamente", reza la resolución sin desvelar cuándo será oficial.

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