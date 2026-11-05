La frase de Marc Márquez que explica su miedo por estar en Qatar en pleno conflicto en Oriente Medio

El vigente campeón del mundo ha afirmado que le gustaría estar "en otro sitio", y que por ello ha sido el último en llegar y tratará de ser el primero en irse.

A pesar de la difícil situación que hay en Oriente Medio con el conflicto bélico, los pilotos de MotoGP, a excepción de Yamaha, se han visto obligados a acudir al Gran Premio de Qatar para no ser penalizados económica y deportivamente.

Marc Márquez fue el más crítico a la hora de pedir a la organización que buscara otro destino para disputar el GP, y por ello ha sido el que más tarde ha llegado este jueves a Doha.

Por ello se ha pospuesto la rueda de prensa y en la misma, preguntado por la situación del país, el '93' ha explicado su miedo por estar allí.

"Cogí el último avión con el que podía llegar y me voy en el primero en el que me puedo ir, que es el domingo", ha explicado en 'DAZN'.

"Soy de los que llega bastante pronto al circuito, porque me gusta estar tranquilo, pero, no voy a mentir, el ambiente, probabilidad estadística... digo: 'Llego lo más tarde posible y me voy lo antes posible'", ha añadido.

Marc será campeón si en Losail suma 30 puntos más que Jorge Martín y ocho más que Marco Bezzecchi, pero desearía que ese punto de campeonato lo tuviera en otro sitio.

"Me gustaría estar en otro sitio, la verdad. Por eso cogí el ultimo avión con el que podía llegar, y me iré con el primero que pueda, el domingo", ha zanjado.