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Entrenará a Shelton

El mensaje de Alcaraz a Ferrero tras conocerse su nueva aventura como entrenador

"Creo que lo va a hacer genial y ayudará a Ben Shelton a mejorar", ha dicho Alcaraz después de salir campeón en Viena.

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz Juan Carlos Ferrero y Carlos AlcarazGetty

Juan Carlos Ferrero será el entrenador de Ben Shelton a partir de la próxima temporada. Este domingo se confirmó el bombazo en el mundo del tenis, aunque a Carlos Alcaraz se lo contaron en rueda de prensa cuando todavía no era oficial.

El murciano, que acababa de ganar en Viena, quería esperar a que todo se confirmara: "No había visto nada de eso, me acabo de enterar. No sé quién lo ha comentado. Hasta que Ben o Juan Carlos lo digan, no me lo creeré. Ya hemos escuchado a mucha gente hablar sobre mí, especular en el pasado sobre con quién estaré entrenando. Mucha gente habla sobre lo que piensa o cree que sabe".

Pero quiso dejar un mensaje para su exentrenador: "Eso sí, si es cierto, creo que va a ser un gran añadido al equipo de Ben Shelton. Creo que Juanki lo va a hacer genial, y va a ayudar a Ben a mejorar y subir su nivel. Voy a tener cuidado con él".

Shelton, finalista en el US Open, empezará a trabajar con Ferrero ya de cara a la próxima temporada.

Una pareja de mucho nivel que intentará que el tenista estadounidense dé el salto definitivo para alcanzar a Alcaraz y a Jannik Sinner en lo más alto del ranking ATP.

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