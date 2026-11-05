LaLiga solo aplaza cuatro partidos tras la muerte de Jesús de Miguel

A pesar de las reclamaciones de la AFE, la patronal ha decidido no suspender todos los partidos de Primera y Segunda División.

En la tarde de este jueves, LaLiga ha anunciado su decisión de no suspender todos los partidos de Primera y Segunda División por el reciente fallecimiento de Jesús de Miguel.

Así lo reclamaba este mismo jueves el sindicato AFE después de explicar este martes que "hay momentos en los que el fútbol debe detenerse".

"Los futbolistas han expresado su profundo pesar por esta pérdida y entienden que no se dan las circunstancias anímicas ni humanas para afrontar la competición con normalidad", reza el texto publicado este 5 de noviembre.

Solo se aplazarán tres encuentros de Segunda (Granada-Tenerife, Andorra-Mallorca y Castellón-Éibar) y uno de la Liga F (Costa Adeje Tenerife-Deportivo Alavés).

En el resto de partidos habrá un homenaje especial. Los titulares de cada equipo saltarán entremezclados al verde con una camiseta especial con el dorsal 9 y el lema "Siempre en nuestro recuerdo".

A su vez, habrá una ofrenda floral en el centro del campo antes del pitido inicial y un posterior minuto de silencio cuando se cumpla el minuto 9 de encuentro.

Así lo ha comunicado LaLiga: "El recuerdo continuará con el partido ya en juego. En la primera interrupción a partir del minuto 9, en referencia a su dorsal, el árbitro detendrá el encuentro y los videomarcadores proyectarán un vídeo en homenaje al jugador. Tras el aplauso de los futbolistas desde sus posiciones, se reanudará el juego".