Carlos Alcaraz pide torneos más cortos y carga contra el odio en redes sociales: "Me afecta"

El tenista se mostró contundente en la rueda de prensa posterior a su encuentro en Barcelona, rechazando las críticas en redes sociales, y además pidió a la ATP que los Masters 1000 durasen menos.

Carlos Alcaraz vuelve a retomar la senda de la victoria en Barcelona. En su estreno de este martes contra Otto Virtanen (6-4 y 6-2) en el Torneo Conde de Godó, el murciano no tuvo problemas para pasar de ronda. Pese a las molestias en su muñeca derecha, que alertaron tanto a él como a su equipo, Carlos batió al finlandés en menos de hora y media.

Posteriormente, Alcaraz realizó un par de declaraciones en rueda de prensa solicitando a la ATP que torneos como Roma o Madrid tengan una duración más corta. En concreto, el número dos del mundo pidió que los Masters 1000 se jueguen en una semana como máximo para priorizar el descanso entre torneos.

"Yo siempre he defendido los torneos a una semana. Y creo que voy a seguir defendiéndolo. Los torneos a una semana para mí siempre son mejores. En este caso, si Madrid fuera solo una semana, tendría la que viene libre, algo que ayudaría", comentó Alcaraz.

Para defender su postura, el español puso de ejemplo los dos siguientes Masters 1000 de Madrid y Roma, los cuales cuentan con poco tiempo para que los tenistas se recuperen. "En caso de que Roma fuera una semana, la siguiente de Madrid la tendría libre también. Para mí es más atractivo y más bonito para la gente, para atraer a esas personas que no están acostumbradas a ver tenis", añadió.

Por último, Carlos se mostró muy contundente y crítico a la hora de hablar sobre el odio que está recibiendo en redes sociales durante las últimas semanas a causa de los resultados que ha obtenido y su rendimiento. "Yo soy una persona que quizás mira las redes sociales más de lo que debería. Soy una persona a la que le afectan las cosas. Todo el mundo es humano y ciertos comentarios te hacen dudar un poco de lo que eres capaz", señaló Alcaraz, destacando las consecuencias que pueden acarrear ciertos comentarios.

"En ciertas derrotas, en ciertos momentos, lees comentarios que te hacen pensar si eres suficiente o no, y eso a mí también me ha pasado. Tienes que tener la gente adecuada alrededor tuyo. Yo, gracias a Dios, tengo a mi familia, a un equipo maravilloso que siempre que lo necesito me guardo en ellos y me tiran para arriba en momentos difíciles", concluyó el tenista español, agradeciendo el apoyo de su familia, amigos y equipo.