Alcaraz ya piensa en recuperar el número 1 ante Sinner: "Es una motivación extra"

El tenista murciano es consciente de que si es campeón en el Conde de Godó de Barcelona recuperará el número 1 del mundo.

Carlos Alcaraz perdió el número 1 del mundo este domingo en su derrota contra Jannik Sinner en la final de Montecarlo. Pero puede recuperarlo esta semana en Barcelona. Si gana el torneo, volverá a asaltar la primera posición. Y él mismo ha reconocido que es consciente de esta situación.

En la rueda de prensa previa al Conde de Godó, Alcaraz habló de sus opciones en el ranking: "Sí que he visto que tengo que ganar el torneo aquí si quiero recuperarlo".

"Creo que la batalla que estamos teniendo por el número uno entre Jannik y yo es muy bonita y probablemente sea una motivación extra. Pero realmente en lo que estoy enfocado es en intentar seguir el camino que vamos llevando, el intentar seguir mejorando. Tenemos muy claras las cosas que tenemos que hacer y poner en práctica en los entrenos y en los partidos, e incluso más aún después de la derrota de ayer. Así que para mí ese es el objetivo principal, aunque el tema de puntos sea una motivación extra", explica el tenista murciano.

No quiere adelantar acontecimientos y trabajar partido a partido: "No hay que adelantarse a nada. No sé qué va a pasar, si voy a llegar a rondas finales o si voy a perder en primera. No puedo adelantarme a si los partidos van a ser más o menos exigentes".

La gira de tierra es larga, pero su intención es completarla: "Lo que puedo decir es que hay que escuchar a mi cuerpo, a mi equipo que me conoce, e intentar tomar la mejor decisión posible. De momento estamos con ilusión y con ganas de aguantar toda la gira de tierra".

"Una de las cosas más complicadas es controlar tus propias emociones. A veces saltas a la más mínima y dices cosas que muchas veces ni las piensas. Luego te das cuenta de la gravedad que tienen las palabras dentro de pista", completa el tenista español.